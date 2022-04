Inter-Verona, Inzaghi cambia la fascia sinistra? Due in ballottaggio – TS

Inter-Verona si giocherà sabato alle 18. Inzaghi, in vista della sfida di San Siro, potrebbe cambiare la corsia di sinistra. Le ultime dal Tuttosport

CAMBI – Inter-Verona è in programma sabato alle 18. In vista della sfida, secondo l’edizione odierna del Tuttosport, Inzaghi potrebbe decidere di cambiare qualcosa rispetto alla formazione vista contro la Juventus, soprattutto sulle corsie esterne. Robin Gosens, infatti, è favorito su Ivan Perisic per una maglia da titolare. Il croato, infatti, è apparso stanco nelle ultime uscite del club nerazzurro ed il tecnico potrebbe concedergli un turno di riposo.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati