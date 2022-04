Inter, col Verona torna il solito problema: come uscire dal pressing alto?

Inter-Verona vedrà i nerazzurri alle prese col pressing degli avversari. Una situazione che ha causato diversi problemi nel corso della stagione. E si è vista per la prima volta proprio con l’Hellas, all’andata.

PROBLEMA CHE SI RIPETE – Inter-Verona metterà ancora una volta alla prova gli uomini di Inzaghi su una situazione costantemente problematica. Vale a dire il pressing alto degli avversari. Gli uomini di Tudor promettono di dare fastidio ai nerazzurri fin dalla prima impostazione. Uomo su uomo, o quasi. Come risponderà la squadra?

PRIMA VOLTA – Proprio il Verona all’andata è stata la prima squadra ad adottare questa tattica. Era la seconda giornata, e l’Inter si trovò a passare un primo tempo decisamente più difficile di quello che si aspettava. Era il 27 agosto, e da quel momento il problema si è ripresentato. Diverse volte. E non sempre gli uomini di Inzaghi sono riusciti a rispondere sul campo.

OPZIONI CERCASI – Nel periodo di miglior forma della stagione l’Inter riusciva a rispondere all’aggressione avversaria con movimenti collettivi fluidi. Che facevano perdere riferimenti e marcature. Cui si univa un’uscita di palla veloce e pulita, con giocate anche semplici, ma di qualità. Con tempo e tocco. Appena la condizione complessiva è un po’ calata è puntualmente tornata la sofferenza. Anche perché lo scarso rendimento dell’attacco non ha aiutato a trovare una soluzione alternativa all’uscita rifinita palla a terra dal portiere. Niente lanci lunghi, per intenderci, perché non riescono a difendere palla, pulirla e rigiocarla. Al ritorno col Verona l’Inter riuscirà a trovare la via per superare il pressing?