Skriniar colonna della difesa dell’Inter. Pronto il rinnovo: i tempi – TS

Milan Skriniar è uno dei pilastri della difesa dell’Inter. Lo slovacco rinnoverà il contratto con i nerazzurri: per lui pronta anche la fascia da capitano

RINNOVO – Milan Skriniar è una delle colonne portanti della difesa dell’Inter che, in estate, potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione (vedi articolo). Lo slovacco sta disputando una stagione strepitosa ed il rinnovo, scrive Tuttosport, non è in discussione. Secondo il quotidiano, l’accordo verrà chiuso entro la fine di questa stagione. Il contratto, attualmente in scadenza nel 2023, dovrebbe essere prolungato sino al 2026 con un ingaggio da 4,5 milioni. Lo slovacco, inoltre, assieme a Barella, è in lizza per diventare il nuovo capitano nerazzurro, in caso di addio di Handanovic.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini