Calhanoglu, tutte le strade portano ai tifosi del Milan: scommessa con l’Inter – CdS

Calhanoglu è alla sua prima stagione in maglia Inter dopo le quattro al Milan. Tra alti e bassi, il centrocampista turco si sta rivelando utile alla causa nerazzurra. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la sua missione dichiarata coinvolge i suoi ex tifosi

È SEMPRE DERBY – Il rigore decisivo segnato alla Juventus da Hakan Calhanoglu (vedi dichiarazioni), anche se solo alla seconda occasione, ha rigenerato il centrocampista turco. L’obiettivo di Calhanoglu non cambia. Ed è lo stesso da quando ha scelto di dire addio al Milan per accettare l’offerta dell’Inter, a parametro zero. Ovvero: dimostrare di aver fatto la scelta giusta la scorsa estate. Per far sì che ciò avvenga sarà necessario vincere lo Scudetto con la maglia nerazzurra, principale motivo della scelta estiva. Come evidenziato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport odierno, solo così Calhanoglu potrà zittire i suoi vecchi tifosi rossoneri. Che non hanno mai smesso di bersagliarlo dopo il tradimento. E che sicuramente non manderebbero giù facilmente questo (altro) beffardo boccone amaro tricolore… L’Inter non può che sperare che Calhanoglu vinca la sua scommessa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.