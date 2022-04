Vanheusden e Pirola, in estate il rientro all’Inter: destini differenti – TS

L’Inter è al lavoro per sistemare il reparto difensivo. Se Bremer è l’obiettivo principale, la dirigenza dovrà preoccuparsi di rinforzare anche le seconde linee. In tal senso saranno utili i rientri di Lorenzo Pirola e Zinho Vanheusden

RIVOLUZIONE – Il reparto difensivo dell’Inter, nella prossima stagione, potrebbe essere rivoluzionato. Non solo nei titolari, con Bremer obiettivo numero uno, ma anche nelle “riserve”. Secondo l’edizione odierna del Tuttosport i nerazzurri, quest’estate, saluteranno Kolarov con D’Ambrosio e Ranocchia che dovrebbero restare almeno per un altro anno. Zinho Vanheusden e Lorenzo Pirola torneranno, rispettivamente, dai prestiti al Genoa e al Monza. Per loro, in nerazzurro, si prospettano destini diversi: il primo, (ri)-comprato dall’Inter per 16 milioni dallo Standard Liegi, ha sempre ben figurato col Genoa. Verrà valutato da Inzaghi nel pre-campionato e potrebbe far parte della rosa dell’Inter della prossima stagione, difficilmente verrà ceduto a titolo definitivo. Discorso diverso per Pirola: il difensore sarà sì valutato da Inzaghi ma è probabile, scrive il quotidiano, che possa essere inserito in qualche operazione di mercato come quella che riguarda l’approdo di Scamacca in nerazzurro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna