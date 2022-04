Zaniolo, la Roma fa lievitare il prezzo! E l’Inter può garantirsi l’extra budget: le cifre

Zaniolo può essere uno dei pezzi pregiati del mercato estivo italiano. Ma non a buon prezzo, tutt’altro. L’idea è della Roma e fa felice anche l’Inter, sebbene la squadra maggiormente interessata all’ex nerazzurro sia la Juventus

EXTRA BUDGET – Dire che Nicolò Zaniolo (vedi articolo) è fuori dal progetto tecnico della Roma è un’eresia. Credere che non sia più centrale per diversi motivi è realtà. Il futuro del classe ’99 azzurro è sempre più in dubbio. La Roma valuta la sua cessione in estate almeno per tre motivi. Banali ma condivisibili: 1. registrare una plusvalenza per sistemare parzialmente il bilancio; 2. rinforzare la rosa reinvestendo i ricavi in più ruoli; 3. risolvere un equivoco tattico, forse pure ambientale. Su Zaniolo ha messo gli occhi la Juventus, che al momento fatica a intavolare un’operazione su cifre accettabili. Il valore di mercato di Zaniolo oscilla. Le richieste giallorosse partono da 50 milioni di euro ma si tratta solo della base d’asta. Su queste basi, l’Inter incasserebbe 7.5 milioni. Ma la Roma 50 milioni li vuole per sé, pertanto proverà a cederlo per almeno 60. Il che garantirebbe alla società nerazzurra almeno 9 milioni. Nelle ultime ore c’è chi ha ipotizzato addirittura cifre assurde quali 70 (10.5 per l’Inter) o addirittura 80 milioni (12). Difficile credere che la Roma riesca a incassare così tanto da Zaniolo, soprattutto in direzione Juventus. L’Inter ora può solo aspettare ma l’extra budget fa parte della strategia nerazzurra: quel 15% sulla futura rivendita dovrà fruttare molto, possibilmente già quest’estate.