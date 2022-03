Zaniolo, Roma al bivio: fissato il prezzo di cessione (e pure per l’Inter) – CdS

Zaniolo in estate potrebbe lasciare Roma per una nuova avventura. E il costo del cartellino del classe ’99 italiano interessa anche all’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la società giallorossa ha già fissato il prezzo

CESSIONE PER DUE – Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora avvolto nel mistero. E in estate rischia di essere seriamente protagonista del mercato come il coetaneo Gianluca Scamacca (vedi articolo). Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 metterà la Roma davanti a un bivio: prolungamento o cessione? In caso di quest’ultima, la Roma può pensarci seriamente a patto di incassare un assegno da 50 milioni di euro. Una cifra importante che, in ogni caso, farebbe contenta anche l’Inter (vedi focus). In questo modo, grazie a Zaniolo, entrerebbero ben 7.5 milioni nelle case nerazzurre…

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

