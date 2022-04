Cucchi: «Inter, addio Lukaku non è il problema. A Inzaghi farei un regalo»

Riccardo Cucchi, in collegamento su Tmw radio, si è concentrato sull’Inter. Per l’ex radiocronista il problema dei nerazzurri non è stato l’addio di Lukaku, poi fa una considerazione su Inzaghi

REGALO − Una postilla di Cucchi sull’Inter e sul suo tecnico: «A Simone Inzaghi regalerei quei venti minuti del Derby Inter-Milan finali. Forse sarebbe finito diversamente e poi credo che il problema dell’Inter non credo sia l’assenza di Romelu Lukaku. Se non ci fosse stato il cedimento fisico, le alternative che ha davanti l’Inter gli avrebbero permesso di rimanere in corsa».