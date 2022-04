Inzaghi compie 56 anni, come Mourinho nel 2009: effetto Inter non tradisce

Inzaghi sapeva a cosa andava incontro accettando la panchina dell’Inter dopo aver chiuso il suo storico ciclo alla Lazio. Ma forse non immaginava cosa potesse significare vivere l’Inter ogni giorno. Il tempo sembra trascorrere più veloce della normalità e un anno sembra un’eternità. Sulla propria pelle. E il collega Mourinho, passato a Milano prima di lui, lo sa bene

PRIMO COMPLEANNO NERAZZURRO – Il ruolo di “fratello minore” caratterizza da sempre la vita ma anche la carriera calcistica. È il caso di Simone Inzaghi (vedi focus), il secondo in termini temporali. Per tanti anni è stato “Inzaghino”, praticamente sempre in campo. Forse sarebbe più corretto “Inzaghi II” ma la sostanza non cambia. Simone è il fratello di Filippo – detto “Pippo” -, il primo Inzaghi della famiglia. E non solo per i tre anni di differenza in favore del maggiore dei due. La carriera comune da attaccante vede da sempre Filippo (1973) in copertina e Simone (1976) nelle retrovie. Anche nella Nazionale Italiana, con cui il primo si laurea campione del mondo nel 2006. Mentre il secondo gioca appena tre spezzoni di altrettante amichevoli tra il 2000 e il 2003. E la differenza in termini di gol è di circa 225, in favore di “Super Pippo” (319). La situazione cambia con il cambio di ruolo. Da calciatore ad allenatore. E ora il principale degli Inzaghi nel mondo del calcio italiano è Simone. Anche in Europa. Nato il 5 aprile, Simone da Piacenza oggi nella “sua” Roma avrebbe compiuto normalmente 46 anni. A Milano (quelli percepiti) sono 56, almeno.

Inzaghi, primo compleanno ricordando Mourinho

DIECI ANNI IN UNO – Nel suo primo anno trascorso sulla panchina nerazzurra Inzaghi è invecchiato di un decennio. Un po’ per le pressioni esagerate nell’ambiente, un po’ per il lavoro extra nel gestire il gruppo. Non stiamo lì a contare i capelli bianchi del Mister, ma poco ci manca. Basti ricordare il suo giorno uno e il post-partita di Juventus-Inter. Devastante nella sua gioia. Allenare l’Inter non è un lavoro per tutti, al di là delle qualità in possesso. È una missione. E Inzaghi – con pregi e difetti, capolavori ed errori – sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. Prima di lui tanti altri bravi allenatori sono passati sotto il tritacarne nerazzurro. Un nome su tutti: José Mourinho da Setubal. Il tecnico portoghese, classe ’63, nel suo primo anno di Inter ha spento le stesse candeline di Inzaghi. Le stesse 46, che con “il rumore dei nemici” sembravano tranquillamente 56. Non è un caso, fa parte del gioco. Poi sappiamo com’è finita il 22 maggio 2010 a Madrid, giorno in cui – tra l’altro – proprio Inzaghi ha appeso gli scarpini al chiodo. N’è valsa la pena. È l’effetto Inter: ti consuma giorno dopo giorno, ma alla fine le soddisfazioni – se arrivano – sono maggiori. Buon compleanno +10, Mister.