Zagadou alternativa ad Acerbi: possibile colpo last-minute per l’Inter – CdS

Zagadou proprio come a inizio mercato è stato riproposto all’Inter come possibile alternativa a Francesco Acerbi, dopo il no di Steven Zhang (vedi QUI). Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

PIANO B – Il mercato dell’Inter potrebbe riaccendersi proprio in queste ultime ore di mercato. La società, dopo aver ribadito l’importanza di Milan Skriniar, vuole provare a convincere Steven Zhang ad acquistare l’ultimo tassello mancante. Nel caso in cui però il presidente nerazzurro decidesse di aumentare il monte ingaggi per un giovane piuttosto che per un calciatore già pronto, ci sarebbe l’idea Dan-Axel Zagadou, giovane difensore classe 1999 svincolato dal Borussia Dortmund.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno