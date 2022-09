Correa pronto per il derby ma resta un dubbio (fisico). Lui rassicura – CdS

Correa manda segnali importanti a Simone Inzaghi in vista del derby di sabato sera, considerando anche l’assenza di Romelu Lukaku per infortunio. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’unico dubbio riguarda la sua condizione fisica.

TESTA AL DERBY – Joaquin Correa ha iniziato al meglio questa stagione con due gol in quattro partite. Ancora presto per dire se la scorsa stagione, caratterizzata da più ombre che luci, sia solo un lontano ricordo. Ma di sicuro l’attaccante argentino vuole sfruttare l’ottimo momento per trovare continuità. In vista del derby contro il Milan in programma sabato sera, però, resta solo un piccolo dubbio: nel secondo tempo contro la Cremonese, l’argentino è stato sostituito. Oggi le sue condizioni verranno verificate, ma ieri l’argentino ha rassicurato tutti. L’intenzione di Simone Inzaghi è quella di tornare a schierare l’attacco che ha fatto male il Milan la scorsa stagione in Coppa Italia, cioè quella formata dallo stesso Correa e da Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno