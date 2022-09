Skriniar, PSG insiste ma Inter ribadisce: non si muove! Ora altra urgenza – CdS

Il PSG non ha intenzione di mollare la presa per Milan Skriniar neanche davanti il muro dell’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club ribadisce la sua importanza e ha un’altra priorità.

NUOVA URGENZA – Ieri giornata di grande fibrillazione in casa Inter, dopo le ultime voci relative a Robin Gosens si è parlato con insistenza – soprattutto in Francia -, di un possibile nuovo assalto del PSG per Milan Skriniar. L’Inter ha più volte smentito voci legate a nuove possibili trattative ma in Viale della Liberazione hanno negato sia qualsiasi nuovo contatto sia l’arrivo di una nuova offerta (attorno ai 65 milioni). Resta, però, il sospetto che all’ultimo momento possa comunque accadere qualcosa. Ovvero che il club francese presenti una proposta vicina alla richiesta dell’Inter, ma anche davanti questa ipotesi il club nerazzurro è stato chiaro ribadendo la posizione di circa 10 giorni fa: Skriniar non si muove! Anzi, al più presto la dirigenza lavorerà per presentare sul piatto il rinnovo di contratto. Questa, adesso, è la vera urgenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno