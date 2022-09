Acerbi, dirigenza Inter ha un piano per convincere Zhang. Inzaghi spera – CdS

L’arrivo di Francesco Acerbi continua ad essere bloccato da Steven Zhang. Simone Inzaghi, intanto, spera nel suo arrivo e confida nel lavoro della dirigenza dell’Inter che, secondo il Corriere dello Sport, ha un piano per convincere il numero uno nerazzurro.

CONVINCERE ZHANG – L’Inter proverà fino all’ultimo ad accontentare le richieste di mister Simone Inzaghi per l’arrivo di Francesco Acerbi in difesa. Il tecnico anche dopo la sfida vinta contro la Cremonese ha ribadito la necessità di acquistare un nuovo elemento. Steven Zhang dal canto suo non ritiene che l’esigenza tecnica sia tale da autorizzare l’ingaggio da 2,2 milioni di euro netti per un giocatore che di fatto servirà a sostituire Stefan de Vrij. Per provare a convincere il presidente nerazzurro, nelle ultime ore di mercato Beppe Marotta e Piero Ausilio proveranno a piazzare Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno