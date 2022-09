Inter, colpi in uscita saranno due: decisa la formula. Ma il tempo stringe – TS

L’Inter, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, in queste ultime ore di mercato piazzerà altri due giocatori in uscita. La formula è già stata decisa.

DUE IN USCITA – L’Inter piazzerà altri due giocatori in uscita in queste ultime ore di mercato, ma non si tratta di certo Milan Skriniar, e neanche di Robin Gosens. Come sottolineato dal quotidiano di Torino, la dirigenza concluderà il mercato in uscita con l’uscita di Lucien Agoumé e di Eddie Salcedo. Dialoghi in corso con la Cremonese per quanto riguarda il centrocampista francese, ma attenzione in Ligue 1 con Troyes e Lorient in prima fila. Per il giovane attaccante italiano, invece, potrebbe riaprirsi la pista Verona. In ogni caso entrambi i calciatori saluteranno il club in prestito.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino