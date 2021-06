Young è ufficialmente un “nuovo” calciatore dell’Aston Villa. Il 35enne inglese, prossimo a compiere 36 anni, lascia l’Inter per tornare in Premier League.

I’M BACK – Adesso non c’è più dubbio: Ashley Young non rinnoverà il contratto con l’Inter in scadenza il 30 giugno 2021. Nonostante i tentativi del Club nerazzurro di convincere l’esterno inglese classe ’85 a restare un altro anno a Milano, Young ha scelto di tornare a casa. In Inghilterra. Nel suo Aston Villa, che lasciò nel 2011 per fare il grande salto chiamato Manchester United. Dopo il comunicato del Club inglese, l’ex numero 15 nerazzurro si è auto-annunciato come nuovo calciatore con un semplice messaggio: “Sono tornato”. Dopo un anno e mezzo lontano dalla sua Premier League, Young lascia l’Inter. E dopo dieci anni torna a casa. Di seguito l’annuncio di Young sui propri canali social.