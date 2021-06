Lukaku: «Partita difficile, merito a entrambe le squadre. Tifosi differenza»

Romelu Lukaku commenta la vittoria del Belgio contro la Danimarca, che vale a lui e compagni la qualificazione agli ottavi di Euro2020. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter ai microfoni di “Sky Sport”.

QUALIFICAZIONE – Romelu Lukaku rimane a secco in Danimarca-Belgio, ma festeggia ugualmente (vedi report). L’attaccante dell’Inter partecipa infatti attivamente a entrambe le reti dei Diables Rouges, contribuendo alla vittoria in rimonta. Ecco le sue parole dopo il fischio finale: «Partita difficile, ma lo sapevamo. La Danimarca ha iniziato molto bene, il primo tempo hanno meritato il risultato, soprattutto dopo quello che hanno vissuto. Il merito va a loro, ma anche a noi per aver recuperato la partita. Abbiamo cambiato a livello di possesso palla, l’ingresso di de Bruyne ci ha cambiato tatticamente. I tifosi? Hanno fatto tanta differenza, soprattutto all’inizio: eravamo in casa loro, quindi era un vantaggio per loro, ma è stato molto bello».