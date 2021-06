Olanda-Austria, ‘nuovo’ ruolo per de Vrij, non per Lazaro: le formazioni ufficiali

Stasera si giocherà Olanda-Austria (ore 21.00), che chiuderà la seconda giornata del gruppo C. Stefan de Vrij, difensore Oranje dell’Inter, partirà titolare in una nuova posizione. Valentino Lazaro si siederà invece in panchina.

SCIVOLAMENTO – Stasera la Nazionale dell’Olanda scenderà in campo per prendersi la vetta del gruppo C di Euro 2020. Davanti l’Austria, che lo stesso obiettivo dopo il 3-1 rifilato alla Macedonia del Nord. Nelle due compagini giocano anche due giocatori di proprietà dell’Inter: tra gli Oranje ci sarà Stefan de Vrij, dall’altra parte Valentino Lazaro. L’esterno, in prestito al Borussia Monchengladbach nell’ultima stagione, inizierà il match dalla panchina. Il centrale olandese, invece, lascia il posto di comando della difesa a Matthjis de Ligt, spostandosi alla sua destra. Ecco le formazioni ufficiali:

OLANDA – Stekelemburg; Dumfries, de Vrij, de Ligt, Blind, Van Aanholt; de Roon, Wijnaldum, de Jong; Weghorst, Depay. All. F. de Boer

AUSTRIA – Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Schlager, Laimer, Alaba; Gregoritsch, Sabitzer. All. Foda