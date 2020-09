Vidal-Inter, visite mediche smentite (ancora!). Lautaro Martinez resta – Sky

Condividi questo articolo

Arturo Vidal Barcellona

Vidal all’Inter non è fatta nemmeno stavolta: Gianluca Di Marzio, dopo aver aperto “Calciomercato – L’Originale” con Kumbulla che andrà a Roma, ha smentito parte delle voci provenienti da Barcellona (vedi articolo). C’è però altro, su Lautaro Martinez e Godin.

CHI ARRIVA E CHI PARTE? – Così Gianluca Di Marzio, inizialmente su Lautaro Martinez: «C’è stato un incontro in sede fra i suoi agenti e l’Inter. A noi del Real Madrid non risulta, ma risulta che a fine mercato gli agenti di Lautaro Martinez si ritroveranno per parlare di rinnovo del contratto. L’unica squadra che eventualmente può farlo barcollare è e resta sempre il Barcellona. Lui ha un’intesa col Barcellona, che però non ha la disponibilità economica di fare un’offerta all’Inter talmente importante da farla tentennare per la cessione. All’Inter sono abbastanza tranquilli che a fine mercato, quando Lautaro Martinez rimarrà, si possa fare il rinnovo di contratto. Arturo Vidal all’Inter? In Spagna ha detto che arriva domani mattina per le visite mediche, a noi non risulta. Ma Vidal è pronto a partire qualora dovesse ricevere l’OK definitivo: Inter e Barcellona, evidentemente, devono sistemare i dettagli burocratici e fiscali. Non sarà una risoluzione, sarà acquistato con un indennizzo minimo e bonus. Se lo definiranno domani il giocatore partirà e farà le visite mercoledì, ma non c’è ancora l’OK definitivo. L’Inter, contemporaneamente, sta cercando di chiudere l’operazione Diego Godin al Cagliari: conta di farlo domani, se tutti i dettagli vengono superati»