Gravillon “rimpiazza” Ranocchia fra le uscite dell’Inter? Contatti in Serie A

Andrew Gravillon

Gravillon è tornato all’Inter dopo l’esperienza in prestito all’Ascoli nella scorsa stagione. Non dovrebbe però rimanere in nerazzurro: Gianluca Di Marzio fa sapere, durante “Calciomercato – L’Originale”, che è richiesto in Serie A. La squadra che lo vuole, peraltro, sembra ormai allontanarsi da Ranocchia.

CAMBIO DI NERAZZURRI – Il Genoa sembrava vicino ad Andrea Ranocchia, ma ora dall’Inter può prendere Andrew Gravillon. Lo riporta Gianluca Di Marzio, che su Sky Sport parla di contatti questa sera fra le due società. I rossoblù, in aggiunta, possono prendere un altro dal passato nerazzurro, ossia Juan Jesus dalla Roma. Negli scorsi giorni per Gravillon si era parlato di tre altre opzioni (vedi articolo).