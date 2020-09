Godin lascia l’Inter, confermato: fissato il giorno dell’arrivo a Cagliari – SI

Diego Godin

Godin è pronto a salutare l’Inter proprio come già fatto da Vidal con il Barcellina. Come raccolto da “Sportitalia”, il Cagliari ha già fissato la data per l’arrivo del difensore uruguayano sull’isola

VIAVAI SUDAMERICANO – Per un Arturo Vidal che arriva (vedi articolo), c’è un Diego Godin che parte. Da domani in poi, anche se non è scontato che sia proprio domani, l’Inter preparerà l’arrivo del centrocampista cileno, che non è mai stato in discussione. Vidal si è liberato dal Barcellona, ma l’Inter prima vuole chiudere qualche altra operazione in uscita. Tra queste proprio quella che riguarda il centrale difensivo uruguayano, atteso a Cagliari mercoledì mattina. La trattativa che porterà Godin al Cagliari è ormai definita, bisogna attendere il giorno dopo l’amichevole Inter-Lugano per l’ufficialità. Giornata di saluti per l’ormai ex numero 2 nerazzurro?