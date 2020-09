Vidal-Inter, nessun ostacolo! Solo questione di tempo: le ultime – Sky

Arturo Vidal Barcellona

Vidal dovrebbe essere il grande colpo del mercato dell’Inter. Il centrocampista deve ancora risolvere il suo contratto con il Barcellona. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano per SkySport24 sarebbe solo questione di tempo. Di seguito le ultime novità

QUESTIONE DI TEMPO – C’è la chiara volontà di chiudere l’operazione Arturo Vidal. L’Inter aspetta l’ok definitivo nei prossimi giorni: non ci sono nuovi ostacoli, ma è solo questione di tempo. A Barcellona stanno gestendo la situazione: c’è stata la questione Messi e ci sono molti calciatori in uscita. Intanto i nerazzurri restano in attesa e hanno già l’accordo con il calciatore per un contratto di due anni.