Inter, ora si vende! 8 calciatori in uscita: i nomi. Nainggolan-Perisic a parte

Perisic

Inter concentrata sul mercato in entrata con il nome di Arturo Vidal a centrocampo, ma ora è necessario anche sfoltire la rosa. Radja Nainggolan e Ivan Perisic sono tornati a disposizione di Antonio Conte: bisognerà stabilire il loro futuro. Di seguito le ultime novità da SkySport24

VERSO LE CESSIONI – L’Inter ha necessità di sfoltire la rosa: tra i rientri di prestiti e acquisti, sono in tanti ad allenarsi ad Appiano Gentile. Molti calciatori attendono news sul loro futuro per poi dare al club nuovi margini di manovra in entrata. E’ importante saper cogliere occasioni come Vidal e Darmian. In uscita sono moltissimi i calciatori: Esposito e Agoumé come giovani, poi Joao Mario, Asamoah, Dalbert, Vecino, Godin e Ranocchia. Discorso a parte per Nainggolan e Perisic che sono calciatori importanti e andranno valutati nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle offerte in arrivo.