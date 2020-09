Godin al Cagliari: ore decisive. Si cerca l’ok definitivo: Inter in attesa

Diego Godin

Godin è al bivio decisivo per il suo futuro. Il difensore centrale dell’Inter è vicino al Cagliari, ma manca ancora l’accordo finale tra il club sardo e il difensore. Di seguito gli ultimi aggiornamenti, dopo le notizie arrivate in mattinata, riportate da Fabrizio Romano per SkySport24

ORE DECISIVE – Inter e Cagliari stanno lavorando duramente in queste ore per lavorare alla trattativa Diego Godin. Il calciatore in ogni caso ormai sembra in uscita dai nerazzurri e i sardi attualmente sono i favoriti assoluti. Il club rossoblu sta lavorando per trovare un accordo con il centrale e concludere l’acquisto. Vedremo se la trattativa si sbloccherà nei prossimi giorni: i nerazzurri attendono notizie definitive sul fronte Godin.