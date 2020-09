Romano: “Godin-Inter ecco la situazione. Conte netto sul difensore”

Conte

Fabrizio Romano su Calciomercato.com spiega i motivi per cui l’Inter ha deciso di rinunciare a Diego Godin, che sembra a un passo dal Cagliari.

SOCIETA’ CHIARA – Godin è destinato a lasciare l’Inter. E ora sembra a un passo dal Cagliari. Tutto è successo in modo brusco, ma la società era stata chiara con il centrale. La comunicazione dell’addio è arrivata dopo la finale di Europa League. Conte in particolare è stato netto: il numero 2 non faceva più parte dei piani. E quindi si sono cercate offerte. Si spiegano così anche le voci sul Rennes degli scorsi giorni.

QUESTIONE DI INTERPRETAZIONE – Ma cosa è successo con Conte? Nessun problema personale o sul lato della professionalità. Conte stima Godin e glielo ha detto, ma vuole un’impostazione del gioco diversa che richiede altri interpreti. In più per la società c’è la questione ingaggio. Le strade quindi sono destinate a separarsi.