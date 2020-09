VIDEO – Tanti auguri a Dejan Stankovic, i suoi gol con l’Inter

Dejan Stankovic compie oggi 42 anni. La redazione di Inter-News.it gli porge i suoi migliori auguri riproponendo tutti i suoi gol realizzati con la maglia nerazzurra

Compie oggi 42 anni un vero e proprio simbolo nella storia dell’Inter, l’ex centrocampista serbo Dejan Stankovic. Nato a Belgrado l’11 settembre del 1978 ha dato i primi calci a un pallone nella squadra belgradese della Teleoptik per poi trasferirsi nel settore giovanile della ben più quotata Stella Rossa, della quale è attualmente allenatore. Raggiunta rapidamente la prima squadra, dopo 4 anni, è la Lazio a portarlo in Italia nel 1998 dove diventa immediatamente un protagonista assoluto contribuendo alla vittoria di una Coppa delle Coppe, uno scudetto, due supercoppe italiane e una Coppa Italia. Nel gennaio del 2004 arriva all’Inter dopo un duro duello di mercato con la Juventus e fu proprio Stankovic a scegliere di sposare la causa nerazzurra, cosa che lo fece entrare da subito nel cuore dei tifosi. Stankovic indossa la maglia nerazzurra per ben 10 stagioni con 326 presenze e 42 gol arricchendo ulteriormente il suo già importante palmares al quale aggiunge 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, una Champions League e un Mondiale per club. Nel 2013 lascia l’Inter e il calcio giocato, ma torna all’Inter come “Club Manager” dal 2015 al 2016. I migliori auguri a Stankovic non possono che essere fatti rivedendo tutti i suoi gol, alcuni di pregevole fattura, con un ampio repertorio della “specialità della casa”: il tiro dalla lunga distanza. Tanti auguri, Deki!

fonte video: canale youtube Inter