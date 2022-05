Vice Gosens: Udogie o Bellanova. L’Inter studia le possibili contropartite

“Risolta” la questione Ivan Perisic (già a Londra per le visite mediche con il Tottenham), l’Inter in casa ha già Robin Gosens, nuovo proprietario della fascia sinistra. La società nerazzurra, adesso, dovrà mettere a disposizione di Simone Inzaghi un sostituto del tedesco. Udogie e Bellanova sono i nomi in prima fila, la società studia le possibili contropartite.

VICE GOSENS – L’Inter è consapevole di aver fatto il massimo per il rinnovo di Ivan Perisic, ed evidentemente non è bastato (considerando anche la volontà del giocatore di andare in Premier League). Simone Inzaghi riparte da Robin Gosens sulla fascia sinistra. Adesso la società dovrà impegnarsi a trovare un giocatore capace di alternarsi con il tedesco. Il primo nome sulla lista è quello di Destiny Udogie, esterno mancino di proprietà dell’Udinese che si è messo in mostra in questa stagione. Erede naturale di Perisic, il club bianconero chiede 15-20 milioni. Altro nome che interessa è quello di Raoul Bellanova, che il Cagliari (retrocesso) valuta 10-12 milioni (dopo averlo riscattato dal Bordeaux per 600.000 euro). La differenza sostanziale però è una: il calciatore rossoblù gioca a destra, e in organico si piazzerebbe alle spalle di Denzel Dumfries, con lo spostamento di Matteo Darmian a sinistra come vice Gosens. Più defilato, invece, l’interesse per Andrea Cambiaso, altro giocatore a lungo osservato dalla dirigenza nerazzurra.

CONTRO PARTITE – L’Inter studia chiaramente delle possibili contropartite, dato che difficilmente farà un investimento importante per un giocatore complementare. Per quanto riguarda l’Udinese, un giocatore da poter inserire è quello di Lucien Agoumé, che ha appena terminato la sua stagione al Brest. Altri nomi in lista anche Sebastiano Esposito (obiettivo dell’Empoli), Mulattieri e Satriano potrebbero interessare a Genoa e Cagliari.