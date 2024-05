Frattesi, Sassuolo-Inter ti ricorda il salto di qualità: che differenza nei numeri!

Quale miglior momento di Sassuolo-Inter, gara dell’ex, per evidenziare il grande miglioramento di Davide Frattesi? I numeri, da un anno all’altro, parlano chiaro.

CAMBIAMENTO – La scorsa estate l’Inter ha puntato tutto sul centrocampista più in voga del calciomercato italiano. Davide Frattesi, oggetto del desiderio dei club d’alta classifica – tra cui anche il Milan, rimasto a bocca asciutta – ha fatto lo stesso col club nerazzurro, scegliendolo quasi senza alcun riserbo. Questa sera, alle 20.45, il numero sedici giocherà la sua prima partita da titolare da ex. Simone Inzaghi, che nel corso della stagione ha optato per schierare Frattesi quasi sempre nei minuti finali di gara, in Sassuolo-Inter sceglie di rilanciarlo dal primo minuto. E, allora, quale miglior occasione della trasferta al Mapei Stadium di Reggio-Emilia per evidenziare il salto di qualità del centrocampista italiano dalla sua ultima stagione neroverde al passaggio alla squadra nerazzurra della seconda stella?

Frattesi, da un anno all’altro i numeri parlano chiaro!

NUMERI – Pur volendolo, la maturazione di Davide Frattesi, da un anno all’altro, è così evidente che sarebbe davvero impossibile da nascondere o non notare. Bastano pochi e semplici numeri, a poche ore da Sassuolo-Inter, per comprendere il salto di qualità del gioiellino nerazzurro. Per assurdo il numero sedici interista conta una partita in più rispetto a un anno fa col Sassuolo: rispettivamente 38 gare disputate contro le 37 in neroverde. Eppure, Simone Inzaghi quest’anno lo ha adoperato molto meno di Alessio Dionisi nella stagione 2022/2023: solo otto (tre in Serie A) gare da titolare per Frattesi con l’Inter, mentre ben trentacinque nello scorso campionato col Sassuolo.

DIFFERENZA – Ma quello che fa davvero impressione sono i numeri realizzativi di Davide Frattesi. Il calciatore classe 1999 con la maglia del Sassuolo, lo scorso anno, ha centrato la porta sette volte. Proprio come fatto nella stagione della seconda stella dell’Inter. Parità, direbbero in molti. Non proprio, per due motivo. Grande divario, infatti, risulta negli assist: ben cinque in nerazzurro contro lo zero in neroverde. Ma, soprattutto, a fare la differenza è il minutaggio complessivo di Frattesi: in tutte le competizioni della squadra di Inzaghi ha toccato il campo per 1.306 minuti. Con il Sassuolo? Più del doppio: ben 2.969. E adesso, in Sassuolo-Inter, potrebbe ancora collezionare nuovi numeri.