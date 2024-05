Milan, ciao Pioli! Ma nel futuro ancora un ex Inter: ore caldissime!

Fra le panchine quasi certamente destinate a saltare c’è anche quella di Stefano Pioli: il Milan ricerca il suo sostituto e sembra trovarlo nel passato dell’Inter.

SOSTITUTO – In casa Milan la situazione risulta ormai insostenibile e la panchina di Stefano Pioli traballa sempre più. Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma, nel derby l’Inter ha dato il colpo di grazia finale alla stagione rossonera, terminata con zero trofei in bacheca. È chiaro che in un clima totalmente insofferente – a partire dai tifosi – nei riguardi dell’allenatore, è difficile che il matrimonio fra Pioli e il Milan possa proseguire ancora. Il club rossonero, dunque, continua a guardarsi intorno per individuare il profilo migliore che possa sostituire il mister parmiagiano. E dopo i nomi, circolati nelle ultime settimane, di Antonio Conte e Julen Lopetegui, adesso ne spunta un altro che sembra addirittura si possa già concretizzare.

Il Milan è alla ricerca del sostituto di Pioli: sarà un altro ex Inter?

EX – Il Milan, a caccia di un nuovo volto da porre al comando del gruppo rossonero, sembra voler continuare a pescare dalla lista degli ex Inter. Dopo aver fatto accomodare sulla panchina del ‘Diavolo’ Stefano Pioli, che su quella nerazzurra si era seduto nella stagione 2016-2017, il club rossonero potrebbe tornare su un altro protagonista del passato interista.

CONTATTI – Questa volta, però, si tratta di un ex calciatore, Sergio Conceicao, che ha giocato nella squadra nerazzurra dal 2001 al 2003. Attualmente al servizio del Porto, l’allenatore è in contatto, attraverso l’intermediazione del procuratore Jorge Mendes, con la dirigenza del Milan. A riferirlo è Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport 24, sul proprio profilo Twitter. Il giornalista spiega che il dialogo fra le parti prosegue positivamente e che le prossime quarantotto ore potrebbero rivelarsi decisive per individuare l’accordo. Dunque, la panchina del Milan del futuro avrà ancora qualcosa di nerazzurro?