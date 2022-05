Inter Under-14 vince il Torneo Pro 2022: superato l’Empoli 3-2

L’Inter Under-14 vince 3-2 in finale contro l’Empoli dei pari età e si aggiudica il Torneo Under-14 Pro edizione 2022.

TROFEO GIOVANILE – Inter, non solo la Primavera (che domani affronterà in finale la Roma). Grande soddisfazione anche per i giovani dell’Under-14 che dopo aver battuto in finale l’Empoli dei pari età, si aggiudicano il Torneo U14 Pro edizione 2022, primo trofeo assegnato dopo due stagioni segnate dall’emergenza sanitaria. Dopo la vittoria per 3-0 contro la Roma in semifinale, i nerazzurri hanno superato l’Empoli grazie alle reti di Carrara e Grisoni (doppietta). “Anche se per regolamento non si tratta di uno scudetto vero e proprio, il titolo conquistato dall’Inter è di grande prestigio” riporta il sito ufficiale nerazzurro.

Fonte: Inter.it