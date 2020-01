Valverde: “Vidal, stesso rendimento anche da titolare. Diverso dagli altri”

Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato di Vidal in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro l’Espanyol (vedi articolo). Anche il tecnico blaugrana, come Guillermo Amor (vedi articolo), fa capire che il cileno sarà importante per la squadra, con l’Inter che a questo punto sembra allontanarsi dal cileno.

GIOCATORE MULTIUSO – Secondo gol consecutivo per Arturo Vidal, che ha illuso il Barcellona con il momentaneo 1-2 sul campo dell’Espanyol. Al termine del derby l’allenatore Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa del cileno, obiettivo di mercato dell’Inter: «Io lo sto utilizzando molte volte a partita in corso, ma quando sarà titolare sono sicuro che il rendimento sarà lo stesso. Anche contro l’Alavés ha fatto gol ed era titolare, ha caratteristiche totalmente diverse dagli altri. Non è tanto accademico nel gioco di posizione, come il resto dei giocatori che abbiamo, ma appare in ogni parte del campo. Questa è una virtù, soprattutto quando arriviamo in area con tanti passaggi lui può arrivare come seconda linea. L’ingresso di Vidal per Ivan Rakitic? È avvenuto per la partita. Sappiamo cosa dà Vidal e cosa dà Rakitic, volevamo rompere un po’ il controllo della partita che avevamo, perché comunque eravamo in svantaggio».