Suarez: “Vidal all’Inter? Per noi grande compagno di squadra, spero resti”

Condividi questo articolo

Suarez e Vidal sono andati in gol in Espanyol-Barcellona 2-2 (vedi articolo). L’attaccante uruguayano, intervistato in zona mista dopo il derby, ha parlato della possibilità che il cileno si trasferisca all’Inter: queste le sue parole.

DA TRATTENERE – Luis Suarez ha servito l’assist ad Arturo Vidal per il momentaneo 1-2 di Espanyol-Barcellona. All’attaccante uruguayano è stato chiesto delle voci sul cileno all’Inter e se a lui piacerebbe che rimanesse in blaugrana: «Sì, ovviamente per me è un grande compagno di squadra. Non ci sono tanti giocatori con la caratura di Vidal, che ha giocato poco fin qui ma ha una grande attitudine. Nello spogliatoio trasmette tanto, è positivo per noi. Siamo contenti di averlo come compagno, speriamo che resti».