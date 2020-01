Vidal segna, ma l’Inter non molla. Rapporti col Barcellona ottimi: le ultime

Condividi questo articolo

Vidal continua a essere uno dei principali obiettivi dell’Inter sul mercato in entrata. Il centrocampista è entrato tra i marcatori con un bellissimo colpo di testa nella partita tra Espanyol e Barcellona. Nonostante il gol, la trattativa non dovrebbe subire grossi cambiamenti nelle prossime ore, secondo quanto riporta SkySport24

LA TRATTATIVA CONTINUA – Arturo Vidal ha dato prova delle sue qualità nel pareggio odierno del Barcellona, ma l’Inter non molla la presa sul calciatore. Il muro contro muro legale per i bonus con i blaugrana sembrava avvicinare i nerazzurri, poi le parole di Valverde sembravano chiudere. Il gol di stasera certamente non aiuta l’Inter, ma non cambia in maniera sostanziale la trattativa (almeno per ora). Non ci sono indiscrezioni su ripercussioni immediate dopo il gol. Certamente Vidal ha dimostrato ancora una volta al suo attuale club di essere un grande professionista. I rapporti tra il club milanese e gli spagnoli restano ottimi: il cileno resta un chiaro obiettivo sul mercato.