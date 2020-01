Espanyol-Barcellona, accade di tutto. Vidal gol, poi rosso e 2-2. Che beffa!

Espanyol-Barcellona è appena terminata con il punteggio di 2-2. Il derby è stato ricco di emozioni con Arturo Vidal grande protagonista. Il cileno sembrava poter essere man of the match, subentrando dalla panchina (e l’Inter segue), ma poi è arrivata la beffa finale

EMOZIONI E SEGNALI SUL MERCATO – Espanyol-Barcellona era uno dei match più attesi in questa giornata della Liga e non ha deluso le aspettative. Nel primo tempo, sono i padroni di casa a passare in vantaggio con il gol di Lopez. Poi si scatena Luis Suarez: prima l’1-1, poi un assist paranormale d’esterno per Arturo Vidal che di testa firma il sorpasso. L’obiettivo dell’Inter sul mercato era subentrato nella ripresa. La partita sembra avviata verso la vittoria blaugrana, ma de Jong viene espulso al 75esimo. L’Espanyol non molla e trova il pareggio con Wu Lei all’88esimo. Clamorosa beffa finale per il Barcellona, quindi, bloccato sul 2-2.