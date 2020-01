Amor (Barcellona) avvisa l’Inter: “Vidal? Pronto per giocare sempre”

Vidal è andato in gol questa sera nel derby Espanyol-Barcellona (vedi articolo). Del centrocampista cileno, al termine della partita, ha parlato Guillermo Amor a LaLiga TV: l’ex centrocampista della Fiorentina, ora responsabile delle relazioni istituzionali del Barça, ha fatto intendere (all’Inter, implicitamente) che il cileno giocherà ancora col club catalano.

L’INTER ARRETRA? – Le parole di Guillermo Amor su Arturo Vidal al termine di Espanyol-Barcellona non sembrano quelle di uno che sta per salutare un giocatore: «Il tema della denuncia è un tema interno, che si risolverà a livello interno nel club. In partita questa sera ha fatto molto bene, il rendimento è buono. Come ha detto Ernesto Valverde ieri in conferenza stampa il suo rendimento è sempre stato buono, ha sempre dato il massimo. Ritengo che sia entrato bene in partita oggi, oltre al gol. Vidal è pronto per giocare le partite in cui scenderà in campo».