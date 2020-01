VIDEO – Vidal domina: che gol! Inserimento da Inter. Barcellona, che fai?

Vidal ha giocato un tempo e non ha deluso le aspettative nel match tra Espanyol e Barcellona. Il centrocampista cileno piace tantissimo all’Inter, ma la rete di stasera potrebbe aumentare le resistenze blaugrana

GOL DA SOGNO (BRUTTA NOTIZIA) – Arturo Vidal protagonista con la maglia del Barcellona, brutta notizia sul mercato per l’Inter. Il cileno è subentrato nel secondo tempo a Rakitic e ha fatto la differenza con la rete del provvisorio 1-2. Il gol è fantastico; Suarez danza in area, ripulendo un pallone nello stretto. L’ex Liverpool si smarca alla grande e inventa un assist stupendo sul secondo palo. Proprio lì si inserisce Vidal che incorna con un colpo di testa forte e preciso che basta per firmare il vantaggio. Inserimento, fiuto per il gol e esplosività: proprio le caratteristiche che servono all’Inter di Conte a centrocampo. La prestazione dell’ex Juventus complica la trattativa per i nerazzurri? Vediamo la grande rete del cileno nel video pubblicato dal canale YouTube WADIM.