UFFICIALE – Longo dice addio all’Inter a titolo definitivo! Cessione fatta

Condividi questo articolo

Samuele Longo

Longo, dopo un’infinità di prestiti, non è più un giocatore dell’Inter. L’attaccante torna in Serie B, stavolta a titolo definitivo, e firma per il Vicenza. Rispetto al pomeriggio (vedi articolo) cambia quindi la modalità del trasferimento.

IL SALUTO – “La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Longo.

Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2023.