Eriksen, Inter chiara sulle proposte arrivate. Stop agli acquisti – SI

Eriksen resterà all’Inter, nonostante le corso della giornata di oggi si sia parlato di Borussia Dortmund e Hertha Berlino (vedi articolo). Alfredo Pedullà, nel corso della diretta su Sportitalia per la fine del mercato, ha poi spiegato come non ci saranno altri acquisti.

TUTTO CHIUSO – L’Inter chiude il suo mercato con Matteo Darmian. Niente Victor Moses, né gli altri obiettivi dal Chelsea (Marcos Alonso, Emerson Palmieri e N’Golo Kanté). Il giornalista Alfredo Pedullà riepiloga la situazione a pochi minuti dalla fine delle trattative: «L’Inter non doveva fare delle cose in entrata e non le ha fatte, mi riferisco alle ultime quarantotto ore. Anche sulle fasce è rimasta così. Ci sono state delle proposte tardive per Christian Eriksen, che l’Inter non ha messo sul mercato, e ha chiuso con Lorenzo Pirola al Monza. Nulla anche per Radja Nainggolan».