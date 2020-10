Mulattieri: “Felice di venire in Olanda, non vedo l’ora. Forza Volendam!”

Samuele Mulattieri Inter-Frosinone

Mulattieri saluta l’Inter e vola in Olanda, giocherà con la maglia del Volendam (vedi articolo). Di seguito le parole del giovane attaccante ex Primavera attraverso i canali ufficiali del club olandese.

NUOVA ESPERIENZA– Mulattieri è pronto per la sua nuova esperienza in Olanda con la maglia del Volendam, di seguito le sue parole rilasciate attraverso il canale ufficiale: «Sono molto felice di venire in Olanda e giocare per l’FC Volendam. Sono grato al trainer Wim Jonk, al direttore tecnico Jasper van Leeuwen e al consulente strategico Ruben Jongkind per questa opportunità. Non vedo l’ora di essere importante per la squadra. Forza Volendam!».

Fonte: fcvolendam.nl