Eriksen e Nainggolan, sfuma ufficialmente l’Hertha Berlino: ecco perchÃ©

Eriksen e Nainggolan, sfuma ufficialmente l’Hertha Berlino: ecco perché

Condividi questo articolo

Christian Eriksen Inter-Pisa

Nelle scorse ore di questa ultima giornata di calciomercato, l’Hertha Berlino aveva fatto due tentativi per Christian Eriksen (vedi articolo) e Radja Nainggolan dell’Inter. La pista tedesca sfuma ufficialmente: alle 18, infatti, si è chiuso il calciomercato in Germania.

PISTE SFUMATE – Niente Hertha Berlino per Christian Eriksen e Radja Nainggolan. Il club tedesco aveva fatto un tentativo in extremis per i due centrocampisti dell’Inter, ma alle 18 si è ufficialmente chiuso il mercato in Germania. Per il danese ormai sembra certa la permanenza in nerazzurro, così come per il belga, dal momento che sembra sempre più impossibile riuscire a trovare un accordo tra i nerazzurri e il Cagliari.