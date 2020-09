Smalling: Inter al momento defilata per due motivi. La Roma spera – Sky

Chris Smalling

Lo riporta il noto esperto di calciomercato di “Sky Sport”, Luca Marchetti. L’Inter al momento parte indietro nella corsa a Chris Smalling per due motivi. La Roma di Paulo Fonseca spera ancora di riuscire a strapparlo al Manchester United

PISTA SCARTATA – Fase finale di calciomercato a dir poco rovente per i difensori. L’Inter si è presa del tempo per decidere del futuro di Andrea Ranocchia. Nel frattempo, Antonio Conte dovrebbe lanciare Milan Skriniar dal 1′ contro il Benevento (vedi articolo). L’offerta dal Tottenham al momento non è arrivata e le parti sembrano sempre più distanti (QUI le ultime). Ecco perché il club nerazzurro ha cominciato a defilarsi nella corsa a Chris Smalling, tornato al Manchester United dopo l’anno ottimo a Roma. Proprio il club giallorosso spera ancora di riuscire a strapparlo agli inglesi sul gong. A parità d’offerta, infatti, il centrale inglese tornerebbe volentieri nella Capitale. L’Inter, dal canto suo, se non dovesse cedere Skriniar, si ritiene numericamente a posto nel reparto arretrato.