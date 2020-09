Ranocchia, l’Inter prende tempo. La cessione dipende da…Bastoni

L’Inter ha bloccato la cessione di Andrea Ranocchia nei giorni scorsi. Il centrale ex Bari era vicinissimo al Genoa, ma il club nerazzurro si è preso 48 ore per riflettere. La buona riuscita dell’operazione è legata alla figura di Alessandro Bastoni. Ecco perché

INCASTRI – Andrea Ranocchia sembrava vicinissimo all’addio all’Inter nei giorni scorsi. Il club nerazzurro ha tuttavia deciso di interrompere i contatti col club ligure per motivazioni tattiche (QUI i dettagli). La prestazione contro la Fiorentina, di sabato sera, ha messo in luce la necessità di avere un cambio di ruolo per Stefan de Vrij. In tal senso, Antonio Conte vorrebbe testare Alessandro Bastoni, in quella posizione, nelle prossime due uscite. In base alle risposte sul campo del classe ’99, l’Inter potrebbe decidere se privarsi o meno di Ranocchia.