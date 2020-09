Skriniar, Tottenham molto distante dall’Inter: i nodi da sciogliere

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Fumata bianca ancora lontana per il possibile trasferimento di Milan Skriniar dall’Inter al Tottenham: i problemi da risolvere

SITUAZIONE – L’operazione per Milan Skriniar al Tottenham sarebbe tutt’altro che vicina a una conclusione positiva. Spiega tutto nel dettaglio il Mirror. Secondo il sito del tabloid inglese, il problema principale sarebbe rappresentato dalla valutazione fatta dall’Inter, pari a 50 milioni di sterline. Questo sarebbe un ostacolo enorme, nonostante il difensore sia l’obiettivo numero uno di José Mourinho. L’affare sarebbe a un punto morto, con gli Spurs che dovrebbero ancora presentare all’Inter un’offerta forte. Inoltre il club londinese dovrebbe cedere quattro o cinque giocatori per poter far entrare due calciatori nuovi. Insomma, la chiusura della trattativa non sarebbe affatto dietro l’angolo.

Fonte: John Cross – Mirror.co.uk