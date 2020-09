Kanté-Inter, affare impossibile: ecco il motivo. Difficoltà nelle cessioni

Kanté è accostato all’Inter da diverse settimane sul mercato. Il centrocampista, secondo molti, potrebbe essere il grande colpo di fine sessione in casa nerazzurra. Secondo quanto riporta Luca Marchetti per SkySport24, però, non ci sono margini per l’approdo del francese a Milano

NIENTE COLPO GROSSO – N’Golo Kanté è finito nel mirino dell’Inter su richiesta di Antonio Conte. L’abbondanza a centrocampo e le difficoltà per i nerazzurri nel cedere a titolo definitivo hanno complicato molto l’eventuale trattativa. A pochi giorni dalla fine del mercato, l’Inter non è ancora riuscita a concludere una cessione di livello in mezzo al campo. Senza quest’uscita è impossibile finanziare l’ingresso del francese.