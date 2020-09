Benevento-Inter: Conte lancia Skriniar dal 1′. Indizio di mercato? Le ultime

Milan Skriniar

Lo conferma Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”: Milan Skriniar potrebbe partire dal primo minuto in Benevento-Inter, recupero della prima giornata del campionato di Serie A. Lo slovacco è in ballottaggio con D’Ambrosio

DI NUOVO IN PISTA – Milan Skriniar potrebbe partire dal 1′ in Benevento-Inter. Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, ha lanciato l’indiscrezione in collegamento da Appiano Gentile. Antonio Conte potrebbe concedere allo slovacco una maglia da titolare nel match di domani. In quel caso, Danilo D’Ambrosio partirebbe dalla panchina. Indizio di mercato? Difficile dirlo, anche se il Tottenham, al momento, non ha ancora recapitato un’offerta adeguata al club di Steven Zhang. Seguiranno aggiornamenti, ma qualora Skriniar dovesse parrtire dal 1′, domani sera, le sirene del mercato potrebbero attenuare il loro frastuono.