Skriniar, Inter attende risposta ufficiale. Offerto il massimo al giocatore

Si attende la risposta ufficiale da parte di Milan Skriniar all’offerta proposta dall’Inter per il rinnovo di contratto. La situazione legata al giocatore, in scadenza al 30 giugno.



SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Valentina Mariani, negli studi di Sky Sport 24, l’Inter attende una risposta ufficiale da parte di Milan Skriniar in quanto la sua offerta l’ha già fatta per il rinnovo. Il club nerazzurro ha proposto il massimo che poteva offrire al difensore centrale slovacco. Da vedere a questo punto quello che il giocatore deciderà. C’è il rischio che, non rinnovando, da gennaio Skriniar possa firmare per un altro club a parametro zero a partire da luglio 2023.