Lukaku, che voglia di Inter! Si allena anche a Natale e nei giorni liberi

Romelu Lukaku dopo aver giocato praticamente una partita intera in amichevole contro la Reggina (con tanto di gol), ha deciso di voler continuare ad allenarsi anche a Natale e durante i giorni liberi. L’attaccante belga ha voglia di tornare a giocare da titolare con l’Inter.

DECISIVO – Romelu Lukaku ha una gran voglia di tornare a giocare con l’Inter e il suo unico obiettivo è quello di puntare forte alla sfida con il Napoli subito alla ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante belga continuerà il suo percorso di recupero senza pause: due ore al giorno di sedute tra Bruxelles e Milano anche nei tre giorni liberi concessi da mister Simone Inzaghi per le feste. Lukaku in campo anche a Natale per recuperare la forma migliore.

Fonte: Sportmediaset