Mudingayi: «Skriniar pedina fondamentale. L’Inter non può perderlo a zero»

Gabi Mudingayi, ex centrocampista anche dell’Inter, ha parlato di Skriniar e del suo futuro. Secondo l’ex giocatore, il club non può perdere a zero un giocatore come lo slovacco

FONDAMENTALE − L’ex nerazzurro Gaby Mudingayi si concentra sul futuro di Skriniar a Sportitalia.com: «Io credo che la società voglia rinnovare il contratto del difensore sloveno. Sicuramente l’Inter non si può permettere di perderlo a zero. Quindi le prossime settimane saranno decisive ma credo che l’intenzione delle due parti sia quella di rinnovare. Skriniar farebbe comodo a tante squadre, certo, ma per l’Inter è una pedina fondamentale».