Skriniar, l’assalto PSG continua: l’Inter ha detto no ma c’è una cifra – SI

Per Skriniar il PSG non si è ancora arreso e punta, come minimo, a fare un’altra offerta all’Inter. La prima i nerazzurri l’hanno rifiutata, ma per Sportitalia c’è una cifra alla quale non sarà detto di nuovo no.

IL PRESSING CONTINUA – Per Milan Skriniar il PSG fa sul serio. Dopo la prima offerta da cinquanta milioni di euro, alla quale l’Inter ha detto no, i campioni di Francia non si sono fermati. Per Sportitalia, nella settimana che sta per cominciare, ne arriverà un’altra più sostanziosa. La cifra che potrebbe portare a dare l’OK è individuata in circa settanta milioni di euro, quindi resta ancora distanza. Ma l’ultima parola su Skriniar non è ancora arrivata.