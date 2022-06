Inter Under-17 in finale di campionato! Roma sconfitta in semifinale

L’Inter Under-17 potrà giocarsi la vittoria del campionato di categoria. Nella seconda semifinale, giocata ad Ascoli, i nerazzurri battono 1-2 la Roma e sfideranno il Bologna.

ULTIMO ATTO – L’Inter di Tiziano Polenghi è in finale del Campionato Under-17. In serata successo per 1-2 sulla Roma, nella partita giocata ad Ascoli. Al 14’ il vantaggio di Leonardo Bovo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi raddoppia Luca Di Maggio alla mezz’ora. Ininfluente la rete di Giulio Misitano che accorcia al 41’. L’Inter si giocherà il titolo martedì alle ore 20 (anche in diretta su Sky Sport) contro il Bologna, che nel pomeriggio ha superato per 0-1 il Milan nell’altra semifinale.