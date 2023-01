Skriniar, accordo col PSG da molto tempo! Ora nuovo tentativo con l’Inter

Skriniar, che sta dimostrando di non essere certo quella persona che bisognava fare capitano dell’Inter, aveva un accordo col PSG da tempo. Lo rivela Fabrizio Romano, dopo le notizie di serata su contratto già firmato (vedi articolo).

INTER PRESA IN GIRO – Milan Skriniar al PSG si era già promesso dallo scorso mese di luglio. Lo fa sapere Fabrizio Romano, smentendo l’agente Roberto Sistici che aveva parlato di trattativa durata fino a durante la sosta (vedi articolo). L’Inter, in quel momento, non voleva cederlo ma ora si trova davanti al bivio tra venderlo entro martedì o perderlo a zero a fine stagione. Il giornalista aggiunge come Manchester United e Tottenham non erano mai state opzioni considerate da Skriniar. Il PSG tornerà alla carica in queste ultime settanta ore di calciomercato, provando ad anticipare il trasferimento. Per Skriniar in Francia è solo questione di tempo, a dimostrare il suo trattamento (osceno) verso l’Inter.